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Путин выразил соболезнования родным космонавта Виктора Горбатко

Общество
17 мая, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Виктор Васильевич при решении ответственных государственных задач "неизменно демонстрировал твердость характера и профессионализм высочайшего класса", говорится в телеграмме президента РФ

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося летчика-космонавта Виктора Горбатко. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

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Биография Виктора Горбатко

"Уважаемые Алла Викторовна, Ирина Викторовна, Марина Викторовна, искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Виктор Васильевич Горбатко - дважды Герой Советского Союза, мужественный, сильный духом человек, беззаветно преданный своему долгу и Отечеству. Виктор Васильевич внес поистине уникальный вклад в развитие космонавтики, при решении ответственных государственных задач неизменно демонстрировал твердость характера и профессионализм высочайшего класса ", - говорится в телеграмме.

Летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в Москве на 83-м году жизни. Он родился 3 декабря 1934 года, в 1960 году вошел в первый состав отряда космонавтов, на его счету три космических полета - в 1969, 1977 и 1980 годах. Кроме того, в 1970 году Горбатко стал одним из участников первого в истории шахматного матча между Землей и экипажем космического корабля, за что был принят в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.

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