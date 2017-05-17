Земля единства христиан: как итальянский город Бари стал центром паломничества

Есть на Адриатическом побережье Апеннин очень русское место — город Бари, или Барград, как его называли на Руси. Вот уже не одно столетие сюда прибывают тысячи паломников из разных уголков России, чтобы поклониться хранящимся здесь мощам очень почитаемого православными Святителя Николая.

Единение религий и культур

В 1087 году мощи святого были перенесены из Мир Ликийских (нынешняя Турция) в Бари, где по указу папы римского Урбана II был построен величественный собор. Святой чествуется дважды в год — на Николу Зимнего (6 декабря, дата смерти Николая) и Вешнего (9 мая, дата перенесения мощей). По православному календарю две эти даты отмечаются с 13-дневным "опозданием" — 19 декабря и 22 мая соответственно. На праздник Перенесения мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в административном центре области Апулия с каждым годом собирается все больше православных паломников не только из России и стран СНГ, но и других государств. Вот уже 10 лет в Бари проходит фестиваль российского искусства, приуроченный к этому празднику.

Задолго до исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы пимского Франциска на Кубе в феврале 2016 года (на которой иерархи двух христианских церквей и договорились о временном перевозе в Россию частицы мощей Святого Николая) Бари поистине стал городом единения религий и культур. Даже табличка с указанием на базилику Святого Николая написана на двух языках — итальянском и русском. Для православных специально открывают доступ к мощам, а уже около 20 лет назад разрешили даже проводить православную службу непосредственно в крипте (подземной части) католической базилики. Символично, что пока внизу в небольшом помещении православные священники в золоченых одеяниях ведут молебен, наверху в просторной базилике католический падре читает с кафедры свою проповедь.

От святого Николая до Деда Мороза

В Бари нашлось место и православному храму Николая Чудотворца. Подобно знаменитой русской церкви в Ницце (кстати, тоже Никольской), под строительство храма в Бари царское правительство в 1882 году обратилось к итальянским властям с просьбой о покупке участка городской земли для создания приюта для русских паломников. Первый камень будущей церкви был заложен 22 мая 1913 года. Автор белокаменной однокупольной церкви — выдающийся русский архитектор Алексей Викторович Щусев. Храм в Бари стал его последней несветской работой, хотя в Мавзолее Ленина на Красной площади, автором которого он стал, также есть некий сакральный след. Свою функцию ансамбль продолжал выполнять и после Октябрьской революции 1917 года, но недолго. В 1937 году церковь перешла в собственность муниципалитета Бари и лишь недавно была передана в ведение Московского Патриархата. А после реконструкции с 2014 года начал вновь принимать постояльцев паломнический дом.

Католическая традиция праздника святого Николая, одного из самых главных и любимых в Бари, сложилась давно и укрепилась под влиянием православия. Торжества растягиваются на несколько дней и сопровождаются костюмированными шествиями и крестными ходами по главным улицам города. На один день статую Николая Чудотворца вывозят на одной из рыбацких лодок в море, а вечером под оглушительные фейерверки и всеобщее ликование привозят назад. Несмотря на популярность Николая как одного из главных святых всего христианского мира, о его земной жизни, обросшей множеством легенд и преданий, на самом деле известно не так уж много. Так, очевиден факт существования этого исторического персонажа. Во времена правления первого римского императора-христианина Константина Николай был епископом в византийском городе Мира и отличался большой верой. Слава о его чудесах быстро распространилась по свету, и уже в V-VI веках паломники приходили в Миру к его захоронению, которая источала священную жидкость — миру.

В Новом Свете считалось, что Санта Клаус, или Святитель Николай, приносит подарки. Поэтому полагают, что Чудотворец, как его называли на Руси, стал прототипом Деда Мороза, исполняющим желания. Хотя этот полусказочный, полуязыческий персонаж уже давно существует самостоятельно и оброс собственной историей и легендами. Тем не менее, Святитель Николай стал поистине объединителем религий и культурных традиций разных народов.

Дух древности

Бари — очень древний город. На его территории были обнаружены следы поселений, датируемых около 1500 годом до н.э. В античные времена город был греческой колонией, затем стал одним из торговых ворот древнего Рима. После распада империи он множество раз менял хозяев: лангобарды (северные племена, от которых унаследовала название итальянская область Ломбардия), арабы, византийцы, норманны. Все это отразилось на культуре Бари и, главным образом, на местном диалекте. Он — романского происхождения и основан на простонародном латинском языке с многочисленными элементами греческого. Кроме греческих и латинских составляющих в диалекте остались следы германского и арабского языков, со временем появились вкрапления французского и испанского.

И еще, есть в Бари что-то "застывшее во времени", не меняющееся с появлением джинсов и мобильных телефонов, и именно это "что-то" и передает его неповторимый дух, который - в тюлевых занавесках на входных дверях, маленьких уютных двориках, брошенных прямо посреди улицы старых велосипедах, пожилых людях, сидящих у окон и наблюдающих за окружающей жизнью.

Вера Щербакова