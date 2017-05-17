Васильева призвала работать с протестной молодежью, давая ей возможности самореализоваться

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает необходимым работать с протестной молодежью, предлагая ей возможности для самореализации.

"Протестные настроения есть, с этими протестными ребятами, которые выступают против всего плохого за все хорошее, как им кажется, надо обязательно работать. Мы должны предложить то самое хорошее, для того чтобы была их самореализация, и помочь", - сказала она на коллегии Федерального агентства по делам молодежи.

При этом министр подчеркнула, что "молодости, юности свойственно протестовать".

Васильева отметила, что необходимо уделять внимание не только активной молодежи, для который, например, проводятся всероссийские форумы "Территория смыслов на Клязьме", но и молодым людям, которые не относят себя к лидерам.

"Мне кажется, сейчас наше главное внимание должно быть обращено к той молодежи, которая к лидерам себя сама не относит. Ей надо помочь, прежде всего, помочь найти себя, искать новые формы взаимодействия с ней, потому что негатива и вызовов очень много", - сказала глава Минобрнауки.

Она пояснила, что работать с такой молодежью необходимо, "чтобы они не оказались втянуты в антиобщественные деяния, не могли поддаться пагубным, страшным влияниям радикализма".