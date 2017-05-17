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Госдума продлевает на год срок замены иностранных водительских прав

Общество
17 мая, 16:55 дата обновления: 17 мая, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Речь идет о необходимости менять права для работы профессиональным водителем

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым продлевается еще на год - до 1 июня 2018 года - предельный срок обмена иностранных водительских прав на российские для работы профессиональным шофером на территории РФ. Его авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия", в том числе глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В 2013 году в России был принят закон в целях установления запрета на привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. "В соответствии с пунктом 13 статьи 25 закона "О безопасности дорожного движения", с 1 июня 2017 года вступает в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности", - указывают авторы в пояснительной записке. При этом обязательным условием обмена водительских прав является сдача трех экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

В российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном граждане Белоруссии. Подавляющее большинство таких транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей), в Брянской областях и в Московском регионе.

"При этом на практике они столкнулись с рядом проблем, которые характерны практически для всех указанных регионов. Основным препятствием является отсутствие необходимой материально-технической базы в подразделениях Госавтоинспекции - требуемого для сдачи экзамена водителя- международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов)", - отмечается в сопроводительных документах.

В этой связи депутаты предложили перенести срок завершения обмена иностранных водительских прав до 1 июня 2018 года. "Предлагаемый срок представляется реалистичным и обеспечивающим благоприятные условия для перевозчиков и работающих у них иностранных водителей для планирования кампании по обмену водительских удостоверений", - полагают авторы.

Дискуссия по теме

В ходе рассмотрения данного законопроекта на пленарном заседании возникла оживленная дискуссия в связи с тем, что закон о сроке обмена иностранных водительских прав на российские уже менялся трижды. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость объяснить сложившуюся ситуацию.

"Если говорить о неоднократности переноса вступления в силу нормы, о которой идет речь, то причины разные", - заявил на это полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. В частности, он напомнил, что "некоторое время назад состав субъектов РФ увеличился". "Как вы понимаете, на тот момент те люди, которые работали на территории Республики Крым и города Севастополя, наших национальных водительских удостоверений не имели, это была первая дата переноса сроков (обмена удостоверений)", - пояснил он. При этом он считает, что "эта проблема (переноса трижды срока обмена иностранных водительских прав) существует, ее нужно до конца проанализировать, продумать всевозможные последствия".

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), выступая в ходе возникшей дискуссии, предложила создать рабочую группу и серьезно разобраться, "почему каждый раз за месяц до вступления закона в силу актуализируется по новым, каждый раз придуманным основаниям тема продления сроков". "Наша позиция очень простая: мы как парламент и как фракция считаем, что новый высокий уровень требований к качеству законопроектной деятельности должен быть подтвержден и сегодня", - подчеркнула она.

"Фракция "Единая Россия" именно стоит на такой позиции, букве закона и требованиях парламентского контроля и требованиях к самим себе с точки зрения высокой дисциплины и качества принимаемых решений", - заключила Яровая.

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