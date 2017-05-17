Васильева обещает развивать студенческие отряды в РФ

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева высоко оценила деятельность студенческих отрядов в России и пообещала развивать эту сферу.
"У нас на сегодняшний день почти 240 тысяч молодых людей, которые хотят работать и работают хорошо. Этот вопрос сейчас очень серьезно обсуждается в правительстве. Не раскрывая всех тайн скажу, что нас ждут серьезные перемены в области студенческих отрядов", - сказала министр на заседании коллегии Росмолодежи.
На сегодняшний день российские студенты трудятся в строительной, сельскохозяйственной и других отраслях экономики, добавила Васильева.