Васильева обещает развивать студенческие отряды в РФ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева высоко оценила деятельность студенческих отрядов в России и пообещала развивать эту сферу.

"У нас на сегодняшний день почти 240 тысяч молодых людей, которые хотят работать и работают хорошо. Этот вопрос сейчас очень серьезно обсуждается в правительстве. Не раскрывая всех тайн скажу, что нас ждут серьезные перемены в области студенческих отрядов", - сказала министр на заседании коллегии Росмолодежи.

На сегодняшний день российские студенты трудятся в строительной, сельскохозяйственной и других отраслях экономики, добавила Васильева.