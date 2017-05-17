Медведев направил приветствие гостям премии в сфере соцпредпринимательства "Импульс добра"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников и гостей церемонии вручения шестой ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства "Импульс добра". Текст телеграммы размещен на сайте правительства.

"Эта престижная общественная награда за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства учреждена фондом "Наше будущее", которому исполняется 10 лет. Позвольте сердечно поздравить его сотрудников с юбилеем, пожелать новых успехов и сказать спасибо за вашу работу. За прошедшие годы вы немало сделали для поддержки региональных социальных программ. По большому счету, вы были первыми в России, кто попытался применить предпринимательский подход в социальной сфере", - говорится в приветствии.

Медведев отметил, что в России реализуются сотни проектов, которые реально помогают людям лечиться и укреплять здоровье, получать дополнительное образование, заниматься музыкой, спортом, развивать свои творческие способности.

"Авторы наиболее успешных и значимых социальных инициатив сегодня собрались в этом зале, чтобы получить заслуженное общественное признание. А также зарядиться энергией для новых добрых поступков, ведь вокруг нас еще так много тех, кто ждет помощи, тепла и просто обыкновенного человеческого участия", - добавил премьер.

"Импульс добра" - ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее". Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.