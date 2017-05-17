Минкомсвязь: функционал ГИС ЖКХ справится с масштабными опросами жителей по реновации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Функционал Государственной информационной системы (ГИС ЖКХ) справится с любыми масштабными голосованиями, в том числе с опросами жителей российских городов в рамках потенциальных программ реновации. Об этом сообщил журналистам замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев во время презентации ГИС ЖКХ.

"Конечно, можно", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли провести голосование по реновации в Москве на сайте ГИС ЖКХ.

Вместе с этим Евраев подчеркнул, что регион самостоятельно принимает решение, на какой площадке нужно проводить такие опросы. "У Москвы есть прекрасные ресурсы, на которых она может проводить (голосование - ред.). Но, если говорить про страну в целом, то, конечно, можно использовать ГИС ЖКХ как площадку для любых обсуждений, для общения с населением и для выявления мнения", - отметил замминистра.

Как проходит голосование в Москве

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером. В список для голосования вошли около 4,5 тыс. домов.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем. В минувшую пятницу, 12 мая, глава города поддержал предложение Общественной палаты Москвы о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

О программе реновации в столице

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.