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Финансирование подготовки Норильска к зиме увеличено до 550 млн руб

Общество
17 мая, 18:53 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, мая. /ТАСС

Данный показатель в 1,6 раза больше суммы 2016 года, когда на эти было выделено 340 млн рублей

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КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Финансирование подготовки Норильска (север Красноярского края) к отопительному сезону 2017-2018 годов будет увеличено почти до 550 млн рублей. Об этом сообщила мэрия города.

"На данный момент перечни по указанным работам составлены и утверждены, состоялись все конкурсы и определены организации для проведения капитальных ремонтов. К замене запланировано 9,7 км теплосетей, 5 км электрических сетей. На эти цели будет направлено порядка 550 млн рублей, из них 340 млн - из городской казны, 115 млн - средства предприятий, 93 млн выделено из краевого бюджета", - сообщила мэрия. В прошлом году на эти цели было выделено 340 млн рублей.

Также в рамках подготовки к зиме в Норильске проведут обновление внутридомовых сетей в жилых домах и муниципальных объектах, ремонт котельного оборудования ТЭЦ, насосных агрегатов, тепловых сетей, ревизию запорной арматуры.

Текущий отопительный сезон в Норильске завершится в первой половине июня.

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