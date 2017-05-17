Финансирование подготовки Норильска к зиме увеличено до 550 млн руб

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КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Финансирование подготовки Норильска (север Красноярского края) к отопительному сезону 2017-2018 годов будет увеличено почти до 550 млн рублей. Об этом сообщила мэрия города.
"На данный момент перечни по указанным работам составлены и утверждены, состоялись все конкурсы и определены организации для проведения капитальных ремонтов. К замене запланировано 9,7 км теплосетей, 5 км электрических сетей. На эти цели будет направлено порядка 550 млн рублей, из них 340 млн - из городской казны, 115 млн - средства предприятий, 93 млн выделено из краевого бюджета", - сообщила мэрия. В прошлом году на эти цели было выделено 340 млн рублей.
Также в рамках подготовки к зиме в Норильске проведут обновление внутридомовых сетей в жилых домах и муниципальных объектах, ремонт котельного оборудования ТЭЦ, насосных агрегатов, тепловых сетей, ревизию запорной арматуры.
Текущий отопительный сезон в Норильске завершится в первой половине июня.