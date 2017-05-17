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Режиссер Учитель не поддерживает введение санкций для ТВ за показ распития алкоголя

Общество
17 мая, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 06:00 до 23:00 часов

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Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Известный российский режиссер Алексей Учитель не поддерживает введение ответственности за демонстрацию по ТВ распития алкоголя. Об этом он сообщил в рамках петербургского Международного юридического форума.

"Я думаю, что дело не в пьянстве, а дело в том, как этот процесс показан. Если это на должном уровне - сделано художественно и интересно, то, конечно, это должно быть, а если это делается примитивно и пошло, то я и после 23:00 мск не стал бы это показывать", - сказал режиссер.

17 мая стало известно, что руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 06:00 до 23:00 часов.

По его словам, ответственность телеканала за демонстрацию распития алкоголя должна постепенно увеличиваться, чтобы к 2020 году достичь 90 суток приостановления деятельности телеканала за показ. Шапкин отметил, что в дневное время по ТВ регулярно демонстрируются фильмы, в которых чрезмерное и избыточное потребление алкоголя подается как вариант нормального, социально приемлемого поведения.

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