Отключать отопление в Москве начнут 18 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Энергетики начнут отключать отопление в квартирах москвичей с утра 18 мая. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.

"В связи с погодными условиями и благоприятным метеопрогнозом 18 мая с 08:00 утра мы приступаем к отключению отопления. В течение пяти дней последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения", - сказал Ливинский.

Отопительный сезон в Москве завершился 1 мая, однако из- за сильного похолодания было решено 10 мая возобновить подачу тепла в дома и на социальные объекты. Кроме того, были перенесены сроки отключения горячей воды.

По существующим нормативам, отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику. По прогнозам синоптиков, к субботе в Москве потеплеет до плюс 25 градусов.