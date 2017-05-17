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Совфед поддержит фестиваль людей с особенностями развития "Другое искусство"

Общество
17 мая, 19:18 дата обновления: 17 мая, 19:48 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 17, мая. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что искусство "стирает пустые различия и условности, дает новое ощущение жизни, делает ее более возвышенной, прекрасной и свободной"

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ПСКОВ, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поддержку ежегодному фестивалю людей с особенностями развития "Другое искусство", который открылся в среду во Пскове.

Поддержка фестиваля

Выступая на церемонии открытия фестиваля в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина, она обратила внимание, что "люди с ограниченными возможностями обладают большим потенциалом, уникальными талантами и своим оригинальным взглядом на мир", а искусство "стирает пустые различия и условности, дает новое ощущение жизни, делает ее более возвышенной, прекрасной и свободной".

С этой точки зрения, полагает Матвиенко, "Другое искусство" "имеет огромное значение, и его роль трудно переоценить". "Безусловно, такая большая, значимая работа достойна признания и поддержки", - подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента, заверив, что "Совет Федерации будет оказывать необходимую помощь для того, чтобы фестиваль ежегодно проводился и дальше".

Со своей стороны, губернатор Псковской области Андрей Турчак поблагодарил Матвиенко. "Для нас будет очень важна поддержка Совета Федерации как палаты регионов", - сказал он.

Глава региона обратил внимание, что фестиваль "призван показать общественности достижения людей с особенностями развития, к которым мы, чего греха таить, не всегда проявляем должное внимание и участие". "Благодаря фестивалю мы лучше узнаем богатый внутренний мир этих людей и их потенциал", - уверен он.

Люди с неограниченными возможностями

В свою очередь, глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил отказаться от термина "люди с ограниченными возможностями". "Я считаю, что людьми с ограниченными возможностями являются люди бессовестные, бесталанные, безынициативные. Вот это действительно люди с ограниченными возможностями", - заявил он.

"А люди, у кого есть особенности, связанные с их состоянием здоровья, развития, и которые достигают успехов в искусстве, в спорте, - разве это люди с ограниченными возможностями?!" - задал Федотов риторический вопрос. "Это люди с неограниченными возможностями", - убежден он.

Другое искусство

Фестиваль "Другое искусство" проходит в Псковской области с 2016 года. Цель этого ежегодного творческого форума - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения таких людей и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

В этом году фестиваль собрал около 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова, Германии, Швеции, Финляндии, Латвии. В программе четырехдневного фестиваля - театральные постановки, музыкальные выступления, кинопоказы, фотовыставки, демонстрация скульптур и картин.

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