АИРР: школьная олимпиада по технологическому предпринимательству должна стать массовой

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ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Олимпиада "Технологическое предпринимательство", которую проводит Томский госуниверситет, должна охватить как можно больше регионов России - это позволит эффективно привлекать талантливую молодежь для развития наукоемкого бизнеса. Такое мнение высказал в рамках форума молодых ученых U-NOVUS директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.
"Олимпиаду по технологическому предпринимательству поддерживает Фонд содействия инновациям, ей заинтересовалась Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС). Наша основная цель - сделать олимпиаду массовой. Только охватив всех старшеклассников, мы сможем "отловить звездочек" для работы над инновационными проектами. Соответствующее поручение мы подготовим в образовательные органы регионов", - сказал Федотов.
Он отметил, что важно привлекать к работе над заданиями инновационные предприятия, чтобы участники сразу понимали требования рынка.
По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, олимпиада задумывалась как инструмент для поиска талантливых школьников. "Цель олимпиады - отметить идеи и "заземлить" их в регионе. Основная идея - создать синтез способностей и предпринимательского духа. Мы предлагаем расширить список вузов-партнеров", - сказал Галажинский.
Олимпиада "Технологическое предпринимательство" организована ТГУ в конце 2016 года и проводится по пяти профилям - IT, новые технологии, прикладные биотехнологии, авиатехнологии и ресурсосбережение. Она направлена на выявление и поддержку старшеклассников, интересующихся инженерным творчеством и планирующих создавать инновационные стартап-проекты, становиться частью команд крупного бизнеса или посвящать жизнь прикладным исследованиям. К организации привлечены вузы России из 15 регионов.
Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Оператор - Томский политехнический университет. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.