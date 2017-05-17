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Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся 22 мая

Общество
17 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

График отключений горячей воды опубликуют после 22 мая

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Отключения горячей воды на профилактику в квартирах москвичей начнутся 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания". Ранее отключения планировалось начать 10 мая, однако сроки гидравлических испытаний были перенесены на 15 число из-за резкого похолодания. Погода не позволила начать эти работы и 15 мая.

"Профилактические отключения горячей воды у потребителей, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, начнутся 22 мая", - говорится в сообщении. Во время отключений проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Они завершатся в ранее запланированные сроки - до 25 августа 2017 года.

Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

График профилактических отключений горячей воды по адресам будет опубликован на сайте МОЭК после 22 мая.

"В связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения будет скорректирован график отключения горячей воды на интернет-сайте компании: www.moek.ru. Уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 22 мая", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что энергетики с 18 мая приступят к последовательному отключению отопления в жилых домах и объектах социальной сферы.

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