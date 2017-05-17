Сотрудники ГИБДД Чечни пройдут курсы по оказанию первой медпомощи на дорогах

ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. 150 сотрудников УГИБДД в Чечне пройдут подготовку по оказанию первой медицинской помощи на базе международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы журналистов во время посещения центра вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Когда мы начинали строить этот комплекс, были те, кто говорил: зачем и для чего это Чечне? Сейчас отношение изменилось, люди начали понимать и сами приезжают, появился интерес, чтобы здесь проходили подготовку бойцы из других регионов России. Мы и сами намерены готовить в этом центре не только спецподразделения, но и сотрудников УГИБДД. Они будут подготовлены по методике оказания первой медицинской помощи", - сказал Кадыров, уточнив, что речь идет о медпомощи, которая необходима в экстренных случаях на дорогах.

"Они смогут по завершению курсов самостоятельно остановить кровь, завязать жгут. Одним словом, сделать все необходимое, что требуется в экстренных случаях. Всего на данном этапе подготовку пройдут 150 сотрудников УГИБДД", - отметил Кадыров.

Строительство международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе было начато в 2013 году, а открытие планируется в 2018 году. Его территория занимает площадь свыше 400 гектаров и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. На сегодняшний день уже введен в эксплуатацию тактический город, который включает в себя характерные для городской и сельской застройки здания, позволяющие имитировать ведение боя в реальных условиях и отрабатывать тактики антитеррористических действий по освобождению заложников и любых других сценариев. Также в тактическом городе расположен скалодром и площадка для отработки антитеррористических действий на всех видах транспорта с масштабными моделями объектов штурма: самолета, поезда, автобуса и других транспортных средств.

Согласно проекту, это будет многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, на территории оборудуют девять открытых площадок для стендовой стрельбы и спортивных занятий.

В Грозном 16-17 мая проходило третье заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир". В нем приняли участие главы республик Северного Кавказа, Башкирии, Крыма, Татарстана, а также представители почти трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. После окончания форума участники отправятся в Казань на IX международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: Казань Саммит 2017", который пройдет с 18 по 20 мая.