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На конференции ОНФ в Калининграде обсудят "лесную амнистию" и ликвидацию незаконных свалок

Общество
18 мая, 0:21 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, мая. /ТАСС

В мероприятии примут участие активисты, экологи, эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств

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КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. "Лесную амнистию", борьбу с незаконными свалками и создание "зеленых щитов" вокруг крупных городов обсудят участники Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Северо-Западном (СЗФО) и Центральном (ЦФО) федеральных округах, которая открывается сегодня в Калининграде.

Темы конференции

"Думаю, что на конференции мы затронем такой очень острый момент, как законопроект о "лесной амнистии", который вызывает большое недоверие, поскольку он имеет коррупционные риски и может легализовать захват большого количества привлекательных земель гослесфонда", - рассказал журналистам координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Он отметил, что 16 мая на заседании Совета Думы депутаты "приняли во внимание мнение ОНФ, и дату вынесения на голосование законопроекта о "лесной амнистии" было решено перенести". "Представители ОНФ выступают за то, чтобы отправить проект закона на доработку", - подчеркнул парламентарий.

Гутенев рассказал, что в ходе конференции также будут обсуждаться вопросы ликвидации незаконных мусорных полигонов в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка". "Другой вопрос, который будет затронут на конференции, связан с лесом. Это и создание "зеленых щитов" вокруг городов, и лесовосстановление", - пояснил Гутенев.

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Программа и участники

Гутенев отметил, что открывающаяся Межрегиональная конференция ОНФ в Калининграде станет вторым масштабным экологическим мероприятием ОНФ в этом году. Первая конференция на экологическую тематику состоялась в марте в Ростове-на-Дону и была сосредоточена на проблемах Юга России.

"Конференция в Калиниграде пройдет в современном технологичном формате, который позволит представителям регионов озвучить свои общественные предложения. В ходе пленарного заседания через видео-конференц-связь будут сделаны прямые включения со всеми регионами СЗФО и ЦФО", - подчеркнул Гутенев.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что участниками мероприятия станут гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств. Ожидается, что в работе конференции примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Конференция будет работать по четырем направлениям: "Генеральная уборка", "Зеленый щит региона", "Защита леса" и "Природные символы России". В ОНФ подчеркнули, что в день конференции будет организован рейд на одну из проблемных экологических точек региона, которую местные жители нанесли на "Интерактивную карту свалок" в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка".

"Зеленый щит", "лесная амнистия" и "Генеральная уборка"

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

Законопроект о "лесной амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития и, по замыслу разработчиков, должен устранить взаимоисключающие случаи, когда одни и те же участки земли внесены одновременно и в Государственный лесной реестр (земли лесного фонда), и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН). В настоящий момент общая площадь таких "пересечений" составляет около 1,7 млн гектаров. В нынешней редакции законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и при необходимости принимают меры по ликвидации выявленных незаконных свалок.

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