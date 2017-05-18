Белый бриллиант в форме сердца "Легенда" продан на аукционе Christie's почти за $15 млн

ЖЕНЕВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата был продан в среду вечером на торгах в Женеве за $14,99 млн, что является мировым рекордом для драгоценных камней такой формы. Об этом сообщил аукционный дом Christie's.

Белый прозрачный камень самой высокой цветовой категории "D" носит название "Легенда". Это самый крупный бриллиант такого типа из когда-либо выставлявшихся на торги. Жемчужное ожерелье с прикрепленной к нему "Легендой" изготовил ювелирный дом Boehmer et Bassenge.

Перед началом торгов эксперты оценивали бриллиант от $14 до 20 млн. Оценщик ювелирных изделий Christie's Жан-Марк Люнель заявил, что этот камень "отличает необычная чистота и прекрасный цвет".

Предыдущий ценовой рекорд при продаже бриллианта в форме сердца был установлен в 2011 году - драгоценный камень весом в 56,15 карата ушел на торгах за $10,9 млн.