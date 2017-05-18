Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый бриллиант в форме сердца "Легенда" продан на аукционе Christie's почти за $15 млн

Общество
18 мая, 1:48 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Это самый крупный бриллиант такого типа из когда-либо выставлявшихся на торги

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MARTIAL TREZZINI

ЖЕНЕВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата был продан в среду вечером на торгах в Женеве за $14,99 млн, что является мировым рекордом для драгоценных камней такой формы. Об этом сообщил аукционный дом Christie's.

Белый прозрачный камень самой высокой цветовой категории "D" носит название "Легенда". Это самый крупный бриллиант такого типа из когда-либо выставлявшихся на торги. Жемчужное ожерелье с прикрепленной к нему "Легендой" изготовил ювелирный дом Boehmer et Bassenge.

Перед началом торгов эксперты оценивали бриллиант от $14 до 20 млн. Оценщик ювелирных изделий Christie's Жан-Марк Люнель заявил, что этот камень "отличает необычная чистота и прекрасный цвет".

Предыдущий ценовой рекорд при продаже бриллианта в форме сердца был установлен в 2011 году - драгоценный камень весом в 56,15 карата ушел на торгах за $10,9 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
2
Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблей
3
СМИ: Трампа привели в ярость публикации об увольнении его пресс-секретаря
4
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
5
На Украине подали в суд на Порошенко из-за санкций против российских интернет-ресурсов
6
Меркель: отказ от свободы передвижения для граждан ЕС "будет иметь свою цену" для Лондона
7
Меркель впервые встретилась с российской диаспорой в Германии в преддверии выборов
Темы дня
Загрузка...
Реклама