Гостиницы ДВФУ станут доступны для всех туристов

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Гостиницы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский станут доступны для всех туристов из России и зарубежных стран. Уже в ближайшее время номера в них можно будет забронировать через системы "Броневик" и "Букинг", рассказал ТАСС и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов на открывшемся во Владивостоке третьем Тихоокеанском туристском форуме.
Ранее гостиницы ДВФУ были доступны только для приглашенных гостей и участников различных конференций и форумов.
"Университет выходит на возможность бронирования гостиничного комплекса через системы "Букинг", "Броневик" и несколько других. ДВФУ становится объектом туризма, ведь на острове много достопримечательностей", - отметил Анисимов.
Он подчеркнул, что университет ставит своей целью стать одним из узнаваемых символов Дальнего Востока для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в прошлом году на его площадках прошло 77 значимых мероприятий - конференций, форумов, совещаний, количество участников которых составило более 50 тыс. человек, из которых свыше 4 тыс. иностранцы. "У нас создан экспертно-аналитический центр, который будет готовить экспертную позицию по всему комплексу стратегических вопросов, относящихся к развитию Дальнего Востока, в том числе по территориям опережающего развития, проекту "дальневосточного гектара" и другим, которые являются сегодня символами развития Дальнего Востока", - рассказал Анисимов.
Участники Тихоокеанского туристского форума из России, Японии, Республики Корея и Китая за четыре дня его работы обсудят, в частности, проблемы расширения сети туристических маршрутов между странами Северо-Восточной Азии.