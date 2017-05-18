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"Известия": портал для контроля за использованием личных данных появится в РФ в 2019 году

Общество
18 мая, 4:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Таким образом планируется решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных компаниями и организациями

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Портал, с помощью которого россияне смогут проверить, какие организации используют их паспортные данные, будет создан в 2019 году. При желании дальнейшее использование данных можно будет запретить, пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект программы "Цифровая экономика".

Отмечается, что инициатива призвана решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных компаниями и организациями. По данным газеты, Минкомсвязь направило проект программы в правительство в начале мая.

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Как сказал "Известиям" глава Фонда информационной демократии Илья Массух, курирующий направление информационной безопасности данной программы, предполагается разработать требования, которые, в частности, обяжут организации фиксировать на данном портале использование паспортных данных граждан.

"Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить", - уточнил он, отметив, что необходимо проработать вопрос ответственности компаний за невыполнение данных требований.

Программа "Цифровая экономика" описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение. Проект программы, который подготовило министерство связи и массовых коммуникаций, будет представлен на следующей неделе в Казани в рамках IT-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).

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