"Известия": портал для контроля за использованием личных данных появится в РФ в 2019 году

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Портал, с помощью которого россияне смогут проверить, какие организации используют их паспортные данные, будет создан в 2019 году. При желании дальнейшее использование данных можно будет запретить, пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект программы "Цифровая экономика".
Отмечается, что инициатива призвана решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных компаниями и организациями. По данным газеты, Минкомсвязь направило проект программы в правительство в начале мая.
Как сказал "Известиям" глава Фонда информационной демократии Илья Массух, курирующий направление информационной безопасности данной программы, предполагается разработать требования, которые, в частности, обяжут организации фиксировать на данном портале использование паспортных данных граждан.
"Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить", - уточнил он, отметив, что необходимо проработать вопрос ответственности компаний за невыполнение данных требований.
Программа "Цифровая экономика" описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение. Проект программы, который подготовило министерство связи и массовых коммуникаций, будет представлен на следующей неделе в Казани в рамках IT-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).