Заксобрание Забайкалья начало опрос о признании 7 ноября праздничным днем

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ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Законодательное собрание Забайкальского края начало на своем сайте опрос по поводу отношения к инициативе фракции КПРФ регионального парламента о включении 7 ноября, Дня Октябрьской революции, в перечень нерабочих праздничных дней в России.
"По инициативе комитета по социальной политике заксобрания сегодня на сайте парламента начался опрос граждан, в течение месяца посетители сайта смогут высказать свое отношение к предложению депутатов от КПРФ", - сказали ТАСС в пресс-службе заксобрания.
Депутаты-коммунисты предлагают сделать 7 ноября праздничным за счет отмены одного дня новогодних каникул - 8 января. Такой подход, по их мнению, будет наиболее безболезненным.
Помимо опроса граждан профильный комитет заксобрания Забайкалья обсудит эту инициативу со своим экспертным советом. Если члены совета и более половины участников опроса поддержат предложение коммунистов, члены комитета вновь рассмотрят этот вопрос и направят предложения в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании. Если и там концепция получит положительный отзыв, региональный парламент подготовит законодательную инициативу для внесения в Государственную думу.
7 ноября отмечается в России как памятная дата - День Октябрьской революции 1917 года. В советские годы это был главный государственный праздник страны - День Великой Октябрьской социалистической революции. С 2005 года этот день перестал быть выходным.