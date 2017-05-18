В Капотне зафиксировали выброс сероводорода

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга вновь фиксируют выброс сероводорода в московском районе Капотня. "В 01:00 мск уровень превышен почти в 15 раз, в 03:00 - в 11,2, в 04:00 мск - в 2,9 раза", - отмечается в данных станции.

В среду ПДК сероводорода в Капотне был превышен в 51 раз. Загрязнение воздуха на юго-востоке Москве подтвердил Роспотребнадзор. Ситуация стабилизировалась лишь после полудня.