СМИ: один из первых компьютеров Apple выставят на торги в Германии

СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации ТрампаЭкономика и бизнес 18 мая, 7:53
СМИ: один из первых компьютеров Apple выставят на торги в ГерманииОбщество 18 мая, 7:45
Минобороны опубликовало видео ко Дню Балтийского флотаАрмия и ОПК 18 мая, 7:30
Более 1,5 тыс. га леса горит в Сибири и на Дальнем ВостокеПроисшествия 18 мая, 7:12
На станциях московского метро "Калужская" и "Новые Черемушки" произошло задымлениеМосква 18 мая, 6:45
Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 18 мая, 6:38
"Кливленд" победил "Бостон" в первом матче серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 38 очковСпорт 18 мая, 6:27
СМИ: в штабе Трампа знали о расследовании в отношении Флинна еще до его назначенияМеждународная панорама 18 мая, 6:12
"Оттава" обыграла "Питтсбург" и вышла вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 18 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Один из первых персональных компьютеров американской компании Apple выставлен на торги в Германии. Организаторы ожидают, что цена аппарата, не способного выполнить элементарные для сегодняшних устройств задачи, может достигнуть $335 тыс., сообщило агентство DPA.
Кёльнский аукционный дом уже в эту субботу, 20 мая, планирует выручить за устройство Apple-1 от €180 до 300 тыс.(от $200 до 335 тыс.). "Вычислительная мощность машины такова, что она не смогла бы написать и одного сегодняшнего сообщения по электронной почте", - цитирует агентство заявление директора аукционного дома. Он отметил, что ценность аппарата не в его функциональности, а в том, что до сегодняшнего дня сохранились единицы работающих машин.
Первый компьютер Apple-1 был собран Стивом Возняком в 1976 году в калифорнийском Пало-Альто. Модель представляла собой материнскую плату на деревянной доске без дополнительных устройств. Компьютер поставлялся без корпуса, клавиатуры, блока питания и монитора. Владелец должен был сам поместить его в корпус, приладить клавиши от электрической пишущей машинки и небольшой телевизор.
Предложил продавать эту модель занимавший пост главы компании Стив Джобс, причем цена составила $666,66 (по задумке Джобса, она должна была броситься в глаза покупателям). Всего было сделано около 200 таких устройств. До наших дней, по данным экспертов, дошли лишь чуть больше 50, причем только шесть из них находятся в рабочем состоянии. Несмотря на то, что Apple-1 в свое время не получил особенной популярности, его появление стало первым шагом к Apple-2 - модели, намного больше напоминающей сегодняшние персональные компьютеры.
В июле 2013 года Apple-1 ушел с молотка за $400 тыс. В декабре 2014 аналогичный аппарат был куплен на аукционе в Нью-Йорке за $365 тыс.