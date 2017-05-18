СМИ: один из первых компьютеров Apple выставят на торги в Германии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Один из первых персональных компьютеров американской компании Apple выставлен на торги в Германии. Организаторы ожидают, что цена аппарата, не способного выполнить элементарные для сегодняшних устройств задачи, может достигнуть $335 тыс., сообщило агентство DPA.

Кёльнский аукционный дом уже в эту субботу, 20 мая, планирует выручить за устройство Apple-1 от €180 до 300 тыс.(от $200 до 335 тыс.). "Вычислительная мощность машины такова, что она не смогла бы написать и одного сегодняшнего сообщения по электронной почте", - цитирует агентство заявление директора аукционного дома. Он отметил, что ценность аппарата не в его функциональности, а в том, что до сегодняшнего дня сохранились единицы работающих машин.

Первый компьютер Apple-1 был собран Стивом Возняком в 1976 году в калифорнийском Пало-Альто. Модель представляла собой материнскую плату на деревянной доске без дополнительных устройств. Компьютер поставлялся без корпуса, клавиатуры, блока питания и монитора. Владелец должен был сам поместить его в корпус, приладить клавиши от электрической пишущей машинки и небольшой телевизор.

Предложил продавать эту модель занимавший пост главы компании Стив Джобс, причем цена составила $666,66 (по задумке Джобса, она должна была броситься в глаза покупателям). Всего было сделано около 200 таких устройств. До наших дней, по данным экспертов, дошли лишь чуть больше 50, причем только шесть из них находятся в рабочем состоянии. Несмотря на то, что Apple-1 в свое время не получил особенной популярности, его появление стало первым шагом к Apple-2 - модели, намного больше напоминающей сегодняшние персональные компьютеры.

В июле 2013 года Apple-1 ушел с молотка за $400 тыс. В декабре 2014 аналогичный аппарат был куплен на аукционе в Нью-Йорке за $365 тыс.