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Алтай, Арктика и Приморье могут стать перспективными направлениями в новой ФЦП по туризму

Общество
18 мая, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Перспективными туристическими направлениями также могут стать "Камчатка-Сахалин", "Русская Балтика" и "Северный Кавказ"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пятнадцать туристических направлений России, среди которых Алтай, Русская Арктика и Приморье, могут быть определены как перспективные в новой федеральной целевой программе (ФЦП) по развитию туризма в России на 2019-2025 годы. Об этом говорится в проекте Концепции федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров в РФ начиная с 2019 года, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что за время реализации ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" 2011-2018 годов был изучен туристический потенциал с учетом географического положения, климатических условий и различий в уровне финансовой обеспеченности субъектов РФ.

"Отличительной особенностью программы должен стать отбор региональных проектов, которые будут способствовать развитию вида туризма, соответствующего специализации 15 перспективных направлений (дестинаций)", - говорится в документе.

В документе перечислены такие направления, как "Амур", "Алтай", "Байкал", "Каспий", "Черноморское побережье", "Приморье", "Камчатка-Сахалин", "Русская Балтика", "Северный Кавказ", "Русская Арктика", "Приволжье", "Волжский путь", "Центральная Россия", "Серебряное ожерелье России" и "Урал".

Для каждого из них определена специализация.

Например, для направления "Урал", куда вошли Свердловская и Челябинская области, предполагается специализация "промышленный туризм, военно-патриотический туризм", а для направления "Волжский путь", куда вошли несколько субъектов (Самарская, Ульяновская, Пензенская области, Чувашская Республика и др.) - "речные круизы, максимально дополненные культурно-познавательными программами регионов-участников".

В документе говорится, что при рассмотрении вариантов госбюджетирования и инвестиций новой программы возможны два сценария осуществления финансирования.

Первый предполагает поддержку инфраструктурного развития туриндустрии всех регионов России.

"В рамках такого подхода посредством реализации программы будет обеспечен максимальный охват туристской отрасли по всей территории РФ, однако он приведет к размыванию предпринимаемых усилий и распылению значительных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, обусловит низкую эффективность и результативность предполагаемой инвестиционной активности в сфере туризма", - сообщается в проекте.

Второй вариант предполагает поддержку самых перспективных с точки зрения развития туризма регионов, в которые входят 15 обозначенных направлений. В документе этот вариант отмечается как более оптимальный за счет территориальной концентрации.

Согласно прогнозам, в результате реализации первого варианта в 2025 году российские гостиницы посетят 43,4 млн человек, включая иностранцев (рост на 10% к 2015 году), в результате второго - 50,6 млн человек (рост на 25% к 2015 году).

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