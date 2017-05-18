Горняки в Забайкалье начали забастовку из-за задержки зарплаты на два дня

ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забастовка горняков в шахте Вершино-Дарасунского рудника в Забайкалье началась из-за невыплаты им зарплаты в течение двух дней, а также изменения коэффициента трудового участия (КТУ), которое привело к снижению заработной платы, сообщили ТАСС в государственной инспекции труда в Забайкальском крае.

В среду 81 человек отказался покидать шахту "Юго-Западная" Дарасунского рудника и подниматься на поверхность. По информации краевых властей, для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. В четверг три человека добровольно покинули шахту.

"Причина забастовки - невыплата зарплаты в течение двух дней. Кроме того, шахтеры недовольны изменением КТУ, из-за которого произошло снижение заработной платы", - пояснили в инспекции. В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что горняки требуют выплатить им зарплату за апрель этого года.

По информации пресс-службы правительства края, губернатор Наталья Жданова срочно выехала в Тунгокоченский район. "Глава региона намерена на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта", - отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что руководство предприятия ведет переговоры с бастующими.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, который находился с рабочей поездкой в Бурятии, экстренно выехал из Улан-Удэ в Тунгокоченский район Забайкальского края из-за забастовки горняков, сообщается на официальном сайте полпреда.

"По поручению полпреда прокурор Забайкальского края Василий Войкин также выехал в Тунгокоченский район", - уточняется в сообщении.

СК проводит проверку

Следователи проверяют информации о невыплате зарплаты горнякам в Забайкальском крае, которые начали забастовку, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.

"На месте работают следователи СК РФ совместно с сотрудниками прокуратуры. В случае выявления признаков невыплаты заработной платы следователи незамедлительно примут необходимое процессуальное решение", - сказал он.