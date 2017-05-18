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Ямальские аграрии впервые изготовили халяльную оленину для выставки в Казани

Общество
18 мая, 11:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

На международной выставке Russia Halal Expo Ямал также представил рыбу, варенье и морсы из дикорастущих ягод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ямальские аграрии впервые изготовили халяльные продукты из мяса северного оленя для международной выставки Russia Halal Expo, которая проходит в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа принимает участие в выставке Russia Halal Expo, которая проходит в рамках IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017". В тестовом режиме впервые специально для представления на выставке была произведена пробная партия продукции из мяса северного оленя на базе сертифицированного оборудования компании Chelny Food (Набережные Челны, Татарстан), которая имеет большой опыт в реализации халяльной продукции", - уточнили в пресс-службе..

Также Ямал представляет в Казани рыбу, варенье и морсы из дикорастущих ягод - морошки, брусники с кедровым орехом, черники и клюквы. "Запланировано проведение переговоров с комитетом по стандарту халяль Республики Татарстан с целью обсуждения возможности организации на территории ЯНАО производства по этой технологии", - добавили в пресс-службе.

Russia Halal Expo - крупнейшая в России выставка халяль-индустрии, которая позволяет производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свою продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта.

За зиму 2016-2017 гг. в общей сложности ямальскими сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами-частниками заготовлено 2,654 тыс. т мяса, на убой было сдано 88 тыс. оленей. В ЯНАО выпасается крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя - более 730 тыс. животных, после весеннего отела поголовье увеличится до 800 тыс.

Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса. Ранее сообщалось, что с 2017 года начнутся поставки мяса оленей с Ямала в Германию, Москву и Белоруссию.

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