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ВЦИОМ: три четверти россиян занимаются спортом, половина старается правильно питаться

Общество
18 мая, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Только 18% россиян не беспокоятся о здоровье и едят все, что хотят

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Три четверти (76%) жителей России занимаются спортом, более половины (53%) соблюдают определенный режим питания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"С каждым годом все больше россиян занимаются спортом, за два года показатель вырос с 61% в 2015 году до 76% в 2017-м (в том числе тех, кто делает это регулярно, - с 16% до 23%, соответственно)", - говорится в сообщении. Социологи зафиксировали рекордное за 11 лет снижение доли россиян, которые никогда не занимаются спортом, - с 55% в 2006 году до 23% в 2017 году.

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Половина участников опроса (49%) занимаются спортом дома, 27% - идут на стадион или спортивную площадку, только 13% и 8% посещают фитнес-клубы или спортивные секции.

Согласно данным исследования, более половины респондентов (53%) соблюдают тот или иной режим питания: 9% - диету, рекомендованную врачом, 14% - выбранную самостоятельно, 30% в целом стараются есть здоровую пищу. При этом, более четверти (28%) опрошенных сказали, что им сложно придерживаться здорового питания из-за нехватки денежных средств. Только 18% россиян не беспокоит здоровье, и они позволяют себе есть все, что захотят. Главным проявлением заботы о здоровье, по мнению респондентов, является, в первую очередь, тот факт, что они не пьют и не курят (40%), обращаются к врачам в случае проблем со здоровьем (34%), занимаются спортом (31%).

"Для современной российской молодежи, вступающей во взрослую жизнь, здоровый образ жизни и спорт очень важны. Это ценности, оказывающие влияние на их ежедневное поведение. Молодые отказываются от алкоголя и курения, занимаются спортом, следят за своим питанием", - комментирует результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-24 апреля 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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