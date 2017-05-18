Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Попова: мировые потери от устойчивости к антибиотикам к 2050 г. могут достичь $100 трлн

Общество
18 мая, 11:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, мая. /ТАСС

Ежегодная смертность, вызванная устойчивостью к антибиотикам, к 2050 году в Азии может составить 4,7 млн человек, а в Европе - 390 тыс. человек, рассказала руководитель Роспотребнадзора

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Содержание остатков антибиотиков и противомикробных препаратов в продуктах питания приводит к росту устойчивости организма человека к ним. Если не бороться с этой тенденцией, то мировые потери от устойчивости людей к противомикробным препаратам и антибиотикам к 2050 году могут достичь $100 трлн. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"По прогнозу, суммарные экономические потери, вызванные последствиями выработки устойчивости к противомикробным препаратам, к 2050 году составят $100 трлн или 8% мирового ВВП. И в течение ближайших трех лет - пяти странам региона - Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и Таджикистану за счет российского целевого взноса ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Food and Agriculture Organization, FAO - прим. ТАСС) будет оказано содействие в развитии и реализации государственных стратегий и планов по сокращению этой угрозы, совершенствованию нормативной базы", - сказала Попова.

Если не предпринимать никаких мер, то ежегодная смертность, вызванная устойчивостью к антибиотикам, к 2050 году в Азии составит 4,7 млн человек, а в Европе - 390 тыс. человек.

Россия взяла на себя координирующую роль по снижению устойчивости населения к антибиотикам в регионе и оказала финансовую поддержку этому проекту в размере $3,3 млн, напомнила глава Роспотребнадзора. Проект рассчитан на 2017-2019 годы. В рамках проекта Россия создаст референс-центр по мониторингу уровня устойчивости к антибиотикам, будут разработаны методики определения остатков антибиотиков в пищевых продуктах, повышена осведомленность о рисках и способах управления ими.

"Россия на двусторонней основе окажет странам региона помощь по укреплению возможностей национальных лабораторий, по выявлению остатков противомикробных препаратов, антибиотиков в пищевых продуктах. В 2017 году будут проведены совместные исследования, повышение квалификации", - заключила руководитель Роспотребнадзора.

Презентация проекта состоялась в начале апреля в Риме, тогда глава Роспотребнадзора сообщила, что наибольшее количество антибиотиков поступает в организм человека вместе с едой. При этом, данные по использованию антибиотиков для животных собираются только в 42 странах. Попова указала, что 70% всех производимых в мире антибиотиков используется именно для животных, причем не только для лечения, но и как добавки или стимуляторы роста. Всего, по данным экспертов, с 2014 года в сельском хозяйстве используются 63 тысячи тонн антибиотиков ежегодно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама