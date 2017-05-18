Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове разворачивают спиной к Москве

Общество
18 мая, 12:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, мая. /ТАСС

В пресс-службе горсовета сообщили, что "именно такой была идея автора этого памятника" архитектора Андрея Карнабеда

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Памятник гетману Богдану Хмельницкому в одноименном сквере в центре Чернигова развернут спиной к Москве, "поворот" обойдется в 700 тысяч гривен (более $26 тысяч). Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Смотрите также

Вандалы осквернили памятник генералу Ватутину в Киеве

В Киеве у монумента Родина-мать установят мемориал участникам силовой операции в Донбассе

СМИ: в Киеве снесли последний памятник Ленину

"Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви", - говорится в сообщении. Пресс-служба горсовета подчеркивает, что "именно такой была идея автора этого памятника" архитектора Андрея Карнабеда, который "всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве".

Для проведения работ уже установлены строительные леса.

Памятник Богдану Хмельницкому расположен в центре Чернигова в одноименном сквере. Скульптура представляет собой бетонную статую 2,5 метра высотой на цилиндрическом кирпичном постаменте (высота 3,2 метра).

Гетман Богдан Хмельницкий - украинский военачальник, возглавил восстание против Речи Посполитой в XVII веке, в результате которого земли Запорожского Войска вошли в состав России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
2
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
3
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
4
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
5
В Крыму началось формирование десантно-штурмового батальона
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Три человека получили химические ожоги от фруктового сока на Ставрополье
Темы дня
Загрузка...
Реклама