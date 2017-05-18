Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове разворачивают спиной к Москве

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Памятник гетману Богдану Хмельницкому в одноименном сквере в центре Чернигова развернут спиной к Москве, "поворот" обойдется в 700 тысяч гривен (более $26 тысяч). Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

"Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви", - говорится в сообщении. Пресс-служба горсовета подчеркивает, что "именно такой была идея автора этого памятника" архитектора Андрея Карнабеда, который "всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве".

Для проведения работ уже установлены строительные леса.

Памятник Богдану Хмельницкому расположен в центре Чернигова в одноименном сквере. Скульптура представляет собой бетонную статую 2,5 метра высотой на цилиндрическом кирпичном постаменте (высота 3,2 метра).

Гетман Богдан Хмельницкий - украинский военачальник, возглавил восстание против Речи Посполитой в XVII веке, в результате которого земли Запорожского Войска вошли в состав России.