Активисты ОНФ за 2,5 года выявили экологический ущерб лесам на 122 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Активисты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса за 2,5 года работы выявили экологические нарушения природоохранным территориям, ущерб от которых составил около 122 млрд рублей. Об этом заявил журналистам координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев на открытии межрегиональной экологической конференции ОНФ в Калининграде.

"В марте 2015 года был создан Центр общественного мониторинга по экологии и защите леса, который добился впечатляющих результатов за 2,5 года. Мы смогли выявить экологический ущерб более чем на 122 млрд рублей", - сказал Гутенев.

"Более 170 уголовных и административных дел было возбуждено по нашим обращениям, часть этих обращений привели к тому, что огромные территории -(леса, водоохранные объекты) были сохранены", - добавил он.

По словам Гутенева, за время работы проекта активисты ОНФ помогли предотвратить "уничтожение лесов на площади 250 тысяч гектаров и сохранить 60 особо охраняемых природных территорий". Всего в работе проекта принимают участие более 10 тысяч активистов, сказал депутат.

В межрегиональной экологической конференции ОНФ принимают участие представители 29 регионов России из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участниками мероприятия являются гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств. Первая экологическая конференция ОНФ состоялась для регионов Юга России в марте.