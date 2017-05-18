Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня, в рамках которого будет принято процессуальное решение о дальнейшей работе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил журналистам представитель Минприроды России.

"В связи с превышениями Роспотребнадзором возбуждено административное дело, в рамках которого будет принято процессуальное решение, в том числе и с учетом отсутствия утвержденного проекта ПДВ (предельно допустимый выброс - ред.)", - сказал представитель Минприроды.

По его словам, до настоящего момента у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, и Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.

При этом результаты анализов выбросов сероводорода в Капотне подготовят до 19 мая. Для получения уточняющих данных Росприроднадзором организована работа с гражданами в районах ЮВАО Москвы, обрабатываются телефонные и электронные сообщения.

Кроме того, в четверг ночью в Капотне также было зафиксировано единичное превышение выбросов сероводорода до 17 ПДК, добавил представитель Минприроды.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что Минприроды проверит не только МНПЗ на предмет загрязнения воздуха. Другие московские предприятия также пройдут проверку.

"Пока проверили только МНПЗ. Наверняка надо расширить сферу. Все, кто мог бы выбросить сероводород", - сказал он, но не стал называть конкретные предприятия.

По его словам, Роспотребнадзор уже взял первые пробы у МПНЗ.

"По пробам должны сказать в конце этой, начале следующей недели", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Московская прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят проверку на Московском нефтеперерабатывающем заводе после сообщения о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. В то же время МЧС заявляет, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.

Ночью в среду, 17 мая, датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал в Капотне превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. Затем предельно допустимая концентрация снизилась, к 6:00 мск уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза.

Ответ МНПЗ

Ранее сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод расположенный в Капотне и являющийся одним из основных производителей топлива для Московского региона, с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пуско-наладочных работ после завершения ремонта. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что МНПЗ прекратил работу из-за нештатной ситуации. В МНПЗ утверждали, что нештатной ситуации не было.

В среду пресс-служба предприятия сообщила, что Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" начал принимать нефть из системы "Транснефти", а 14-16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану. Кроме того, в компании отметили, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода говорят "об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода".