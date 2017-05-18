Мизулина намерена внести в Думу проект, который узаконит выездную регистрацию брака

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит проводить на территории России выездную регистрацию брака. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора.

Такое решение Мизулина приняла после сообщений о том, что московское управление ЗАГС запретило живое музыкальное сопровождение церемоний бракосочетания в стенах ЗАГСов.

"Если вы хотите, чтобы в ЗАГСах все было строго и рафинированно, необходимо узаконить выездную регистрацию брака, вне стен ЗАГСов! Подобный законопроект вносился Тюменской областной Думой, но в прошлом году Госдума его отклонила. Я внимательно изучу основания для отклонения законопроекта, подготовлю новый вариант и снова внесу подобную инициативу на рассмотрение Думы. Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По словам сенатора, такие ограничения, как запрет на живую музыку, разбрасывание лепестков роз и традиционный бокал шампанского после церемонии, "это перегибы". "У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Зачем лишать их этой возможности? Зачем в такой радостный момент жизни мешать людям выражать свои эмоции так, как они этого хотят?" - считает сенатор.

Законопроект Тюменской областной Думы предусматривал возможность государственной регистрации заключения брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ. При этом государственная услуга по государственной регистрации заключения брака вне ЗАГСа предоставляется за счет средств заявителей.

Московские инициативы

Ранее сообщалось, что с 1 мая столичные ЗАГСы прекратили сотрудничество с фотографами и видеооператорами. В течение мая в помещениях органов ЗАГС по мере установки музыкальных центров будет прекращена работа музыкальных коллективов. С момента установки музыкального центра музыкальное сопровождение становится частью работы ведущего церемонии, специалиста органа ЗАГС, и предоставляется молодоженам бесплатно.

При подаче заявления о заключении брака женихов с невестами предупреждают, что о проведении фото- и видеосъемки церемонии регистрации брака им необходимо позаботиться заранее - принять решение о заказе профессиональных фотографов и видеооператоров или проводить съемку церемонии силами приглашенных гостей.

В управлении пояснили, что фото- и видеосъемка, музыкальное сопровождение церемоний регистрации брака - это дополнительные платные услуги, которые молодоженам оказывают индивидуальные предприниматели, а не сотрудники органов ЗАГСа.

Эта же информация размещена и в памятках, которые выдают будущим молодоженам при подаче заявления. В памятках также содержатся рекомендации по соблюдению дресс-кода приглашенными фотографами и видеооператорами (не допускаются шорты, майки, сланцы, рваные джинсы, грязная одежда и обувь). Кроме того, в памятке, которая выдавалась всегда, молодоженам напоминают об элементарных правилах поведения в общественных местах (не допускается распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т. д. в помещении и на территории органа ЗАГС).