Пенсионный фонд России открыл свой Telegram-канал

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России открыл свой канал в бесплатном мессенджере Telegram.
"Основным направлением работы ПФР в Telegram будет публикация информационных материалов по актуальным вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Пенсионеры и работающие граждане будут в курсе всех последних новостей в пенсионной системе, смогут оперативно узнавать про новые электронные услуги и изменения, связанные с материнским капиталом", - рассказали ТАСС в пресс-службе ПФР.
Также на канале Пенсионного фонда будет размещаться мультимедийный контент: фото, инфографика.
Пенсионный фонд успешно взаимодействует со своими подписчиками в социальных сетях уже не первый год. Страница ПФР во "ВКонтакте" насчитывает более 70 тысяч подписчиков, "Одноклассники" - 50 тысяч подписчиков. Страницы ПФР также есть в Facebook, Twitter, который читают порядка 7,7 тысяч пользователей. На этих ресурсах сообщения ПФР публикуются ежедневно. Также ПФР имеет блог в LiveJournal, в котором размещает материалы об актуальных вопросах пенсионной системы, и видео-канал на Youtube.
На некоторых ресурсах есть возможность обращаться к специалистам ПФР и получать разъяснения по интересующим вопросам. За прошедший год на страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 20 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.