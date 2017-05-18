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Капитан крупнейшего в мире атомного ледокола стал "Почетным полярником"

Общество
18 мая, 13:26 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, мая. /ТАСС

Капитан Олег Щапин работает на ледокольном флоте уже 27 лет

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МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Олег Щапин, капитан крупнейшего в мире атомного ледокола "50 лет Победы", награжден знаком "Почетный полярник". Как сообщили в пресс-службе Росатомфлота, полярник работает на ледокольном флоте с 1990 года.

"В Росатомфлоте состоялась торжественная церемония награждения нагрудным знаком "Почетный полярник" капитана атомного ледокола "50 лет Победы" Олега Щапина", - сказали в организации.

Знак "Почетный полярник" - одна из главных наград для людей, причастных к работе в Арктике и Антарктике. "Моряки Росатомфлота являются достойными преемниками поколения, открывшего миру Арктику. Сегодня Росатомфлот успешно выполняет ледокольное обеспечение крупнейших национальных углеводородных проектов в высоких широтах", - цитирует пресс-служба гендиректора организации Вячеслава Рукши.

Капитан Олег Щапин работает в атомном ледокольном флоте с 1990 года. В разные годы он трудился на атомных ледоколах "Арктика" и "Россия". В 2007 году Щапин принимал участие в обеспечении сдаточных испытаний и приемке атомного ледокола "50 лет Победы" на Балтийском судостроительном заводе. В том же году стал участником высокоширотной исследовательской экспедиции "Арктика-2007".

В августе 2010 года полярник участвовал в экспериментальной проводке по Северному морскому пути крупнотоннажного танкера "СКФ Балтика". Как отметили в организации, благодаря высокому профессионализму капитана и экипажа атомного ледокола "Россия" арктическая часть маршрута проводки многотоннажного танкера с рекордным объемом груза углеводородов в 70 тыс. тонн была пройдена досрочно. Арктический рейс танкера "СКФ Балтика" подтвердил возможность работы крупнотоннажных судов с ледовым классом в акватории Северного морского пути.

Награждение приурочено к Дню полярника, который отмечается в России 21 мая - в этот день в 1937 году начала работу дрейфующая научно-исследовательская станция "Северный полюс-1". В Росатомфлоте 82 человека удостоены нагрудного знака "Почетный полярник".

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