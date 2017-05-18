Путин направил приветствие участникам и гостям XVII Лихачевских научных чтений

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVII Международных Лихачевских научных чтений. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Ваши встречи давно уже стали значимым, ожидаемым событием в общественной жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Отрадно, что все эти годы организаторы и участники Чтений сохраняют сложившиеся традиции, уделяют самое серьезное внимание важным, стержневым проблемам развития цивилизации и диалога культур, следуют заветам великого гуманиста и просветителя Дмитрия Сергеевича Лихачева", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе, а также запомнится интересными дискуссиями и дружеской атмосферой.
Международные научные чтения в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов впервые состоялись в мае 1995 года и были приурочены к Дням славянской письменности и культуры и Дню города. Их инициаторами были Дмитрий Сергеевич Лихачев и профессора СПбГУП. С тех пор чтения проводятся каждый год.