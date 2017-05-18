В Мытищах появится станция Московского метрополитена

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Станция Московского метрополитена появится в Мытищах, начата разработка проекта ее планировки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах", - сказал он при посещении завода "Метровагонмаш" в Мытищах.