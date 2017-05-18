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В Мытищах появится станция Московского метрополитена

Общество
18 мая, 13:56 UTC+3

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Станция Московского метрополитена появится в Мытищах, начата разработка проекта ее планировки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах", - сказал он при посещении завода "Метровагонмаш" в Мытищах.

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