В Молдавии вскрыли "капсулу времени" советских строителей коммунизма

КИШИНЕВ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Студенты Молдавского государственного университета вскрыли "капсулу времени" с посланием от молодых строителей коммунизма. Затем они составили собственное обращение к потомкам.

Капсула была заложена в 1967 году в одну из стен нового тогда корпуса Кишиневского государственного университета им. Ленина.

Ее извлекли в торжественной обстановке, а заключенное послание студенты читали по очереди. На церемонию был также приглашен один из свидетелей закладки - ныне доктор исторических наук Андрей Бужоряну.

"Мы построили университетские блоки, оснастив их самым современным оборудованием, так что многие из этих зданий послужат и вам. Первая атомная электростанция, атомный ледокол, атомная подводная лодка, первый реактивный самолет и первая вычислительная машина. Все это было создано в наше время, и первый космонавт также наш современник - Юрий Гагарин, - прочитал Бужоряну. - Приумножайте силу и богатство нашей большой Родины, развивайте науку, технику, культуру, боритесь за прогресс и счастье человечества".

Это только отрывок из письма, который представляет собой длинный сверток с текстом, напечатанным кириллицей на молдавском языке. В нем также говорится о "трудной, но славной судьбе" того поколения, которому пришлось бороться с "коричневой чумой фашизма", а затем восстанавливать разрушенную страну.

Бужоряну рассказал, что отлично помнит тот день. "Здесь также проходил митинг. Ректор похлопал меня по плечу и говорит: "Поручаем тебе вскрыть в 17-м году!" Я горжусь, что дожил до этого момента", - поделился Бужоряну, едва сдерживая эмоции.

По словам ректора вуза Георгия Чокана, письмо станет экспонатом университетского музея, а в "капсулу времени" положили другое послание и карту памяти с видеозаписью. Ее наказали вскрыть в 2046 году, когда учебному заведению исполнится 100 лет.

Описывая нынешнее состояние дел в университете, его руководитель обратил внимание на большой недостаток средств, которые, по его мнению, руководству республики важно находить, несмотря на кризис в экономике. "Нашей стране необходима эффективная система образования. А это требует инвестиций. Но люди должны понимать, что без этого все будет потеряно", - отметил Чокан.