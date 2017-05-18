Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Молдавии вскрыли "капсулу времени" советских строителей коммунизма

Общество
18 мая, 14:24 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Сверток с текстом, напечатанным кириллицей на молдавском языке, станет экспонатом музея

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Студенты Молдавского государственного университета вскрыли "капсулу времени" с посланием от молодых строителей коммунизма. Затем они составили собственное обращение к потомкам.

Капсула была заложена в 1967 году в одну из стен нового тогда корпуса Кишиневского государственного университета им. Ленина.

Ее извлекли в торжественной обстановке, а заключенное послание студенты читали по очереди. На церемонию был также приглашен один из свидетелей закладки - ныне доктор исторических наук Андрей Бужоряну.

"Мы построили университетские блоки, оснастив их самым современным оборудованием, так что многие из этих зданий послужат и вам. Первая атомная электростанция, атомный ледокол, атомная подводная лодка, первый реактивный самолет и первая вычислительная машина. Все это было создано в наше время, и первый космонавт также наш современник - Юрий Гагарин, - прочитал Бужоряну. - Приумножайте силу и богатство нашей большой Родины, развивайте науку, технику, культуру, боритесь за прогресс и счастье человечества".

Это только отрывок из письма, который представляет собой длинный сверток с текстом, напечатанным кириллицей на молдавском языке. В нем также говорится о "трудной, но славной судьбе" того поколения, которому пришлось бороться с "коричневой чумой фашизма", а затем восстанавливать разрушенную страну.

Бужоряну рассказал, что отлично помнит тот день. "Здесь также проходил митинг. Ректор похлопал меня по плечу и говорит: "Поручаем тебе вскрыть в 17-м году!" Я горжусь, что дожил до этого момента", - поделился Бужоряну, едва сдерживая эмоции.

По словам ректора вуза Георгия Чокана, письмо станет экспонатом университетского музея, а в "капсулу времени" положили другое послание и карту памяти с видеозаписью. Ее наказали вскрыть в 2046 году, когда учебному заведению исполнится 100 лет.

Описывая нынешнее состояние дел в университете, его руководитель обратил внимание на большой недостаток средств, которые, по его мнению, руководству республики важно находить, несмотря на кризис в экономике. "Нашей стране необходима эффективная система образования. А это требует инвестиций. Но люди должны понимать, что без этого все будет потеряно", - отметил Чокан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ
2
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
3
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама