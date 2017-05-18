В Норвегии установят обелиск в память о советском разведчике и норвежских партизанах

МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Обелиск в память о погибших от фашистов советском разведчике и норвежских партизанах, сражавшихся на территории королевства в годы Великой Отечественной войны, доставлен в Норвегию для дальнейшей установки. Инициаторами выступили Фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит" и местное отделение Русского географического общества.

Как рассказал ТАСС председатель фонда Геннадий Гурылев, обелиск изготовлен на средства организации и был доставлен в Норвегию в рамках похода памяти по территории России и королевства в честь Дня Победы, участники которого на днях вернулись в Мурманск. "Обелиск установят в месте гибели партизанской группы в Персфьорде, близ города Варде", - отметил Гурылев.

Три героя

В походе памяти приняли участие российские и норвежские общественники, журналисты, политики. Нашу делегацию возглавил депутат мурманской областной думы Юрий Шадрин, иностранную - депутат губернского собрания норвежского Финнмарка Реми Странд. Отправившись из Мурманска, они посетили памятные места в России и Норвегии, завершив маршрут в Вардё, где передали обелиск местной ассоциации музеев.

На монументе, представляющим собой красную стелу, - имена троих героев. Это советский разведчик норвежского происхождения Коре Ойен, а также норвежские партизаны Хокун Хальвари и Оскар Йонсен. В составе разведгруппы они десять месяцев вели работу на оккупированной территории Норвегии, однако 28 июля 1943 года партизаны вступили в бой с фашистскими солдатами и погибли. К 74-й годовщине гибели и планируется установить обелиск.

Это будет уже третий подобный памятник норвежским партизанам, установленный на территории Северной Норвегии.

Неизвестная история

История партизанского движения в Норвегии - одно из главных направлений исследований активистов "Щита". Норвежские партизанские группы были созданы на территории королевства в годы Второй мировой войны для борьбы с фашистскими захватчиками. Они воевали, в том числе во взаимодействии с советской армией.

В начале 2016 года стартовал уникальный проект с участием историков, краеведов, поисковиков и общественных деятелей России и Норвегии - была создана двухсторонняя экспертная группа по изучению действий партизанских групп.

Представители России и Норвегии приступили к работе над буклетом для туристов, в котором будет размещена информация о главных местах действия партизанских групп с участием норвежцев и советских солдат на севере Европы в годы Второй мировой войны. В феврале 2017 года в Норвегии прошел фестиваль патриотического кино "Северный характер. Уроки истории", часть лент была посвящена борьбе России и Норвегии против фашизма.