Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Норвегии установят обелиск в память о советском разведчике и норвежских партизанах

Общество
18 мая, 14:41 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, мая. /ТАСС

Обелиск установят в месте гибели партизанской группы в Персфьорде, близ города Варде

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Обелиск в память о погибших от фашистов советском разведчике и норвежских партизанах, сражавшихся на территории королевства в годы Великой Отечественной войны, доставлен в Норвегию для дальнейшей установки. Инициаторами выступили Фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит" и местное отделение Русского географического общества.

Как рассказал ТАСС председатель фонда Геннадий Гурылев, обелиск изготовлен на средства организации и был доставлен в Норвегию в рамках похода памяти по территории России и королевства в честь Дня Победы, участники которого на днях вернулись в Мурманск. "Обелиск установят в месте гибели партизанской группы в Персфьорде, близ города Варде", - отметил Гурылев.

Три героя

В походе памяти приняли участие российские и норвежские общественники, журналисты, политики. Нашу делегацию возглавил депутат мурманской областной думы Юрий Шадрин, иностранную - депутат губернского собрания норвежского Финнмарка Реми Странд. Отправившись из Мурманска, они посетили памятные места в России и Норвегии, завершив маршрут в Вардё, где передали обелиск местной ассоциации музеев.

На монументе, представляющим собой красную стелу, - имена троих героев. Это советский разведчик норвежского происхождения Коре Ойен, а также норвежские партизаны Хокун Хальвари и Оскар Йонсен. В составе разведгруппы они десять месяцев вели работу на оккупированной территории Норвегии, однако 28 июля 1943 года партизаны вступили в бой с фашистскими солдатами и погибли. К 74-й годовщине гибели и планируется установить обелиск.

Это будет уже третий подобный памятник норвежским партизанам, установленный на территории Северной Норвегии.

Неизвестная история

История партизанского движения в Норвегии - одно из главных направлений исследований активистов "Щита". Норвежские партизанские группы были созданы на территории королевства в годы Второй мировой войны для борьбы с фашистскими захватчиками. Они воевали, в том числе во взаимодействии с советской армией.

В начале 2016 года стартовал уникальный проект с участием историков, краеведов, поисковиков и общественных деятелей России и Норвегии - была создана двухсторонняя экспертная группа по изучению действий партизанских групп.

Представители России и Норвегии приступили к работе над буклетом для туристов, в котором будет размещена информация о главных местах действия партизанских групп с участием норвежцев и советских солдат на севере Европы в годы Второй мировой войны. В феврале 2017 года в Норвегии прошел фестиваль патриотического кино "Северный характер. Уроки истории", часть лент была посвящена борьбе России и Норвегии против фашизма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ
5
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Европарламент одобрил резолюцию по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама