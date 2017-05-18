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В Китае начали нанимать на работу "дегустаторов смога"

Общество
18 мая, 14:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

В рабочее время этим людям запрещено употреблять острые приправы и пряности, а также пользоваться парфюмерией

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ПЕКИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В Китае объявлен прием на должность "дегустаторов смога".

Главной задачей людей с обостренным обонянием станет определение степени загрязнения воздуха и источников этого процесса, сообщает Международное радио Китая.

"Несмотря на прогресс в технологиях, для оперативного выявления источников загрязнения воздуха требуется время. По этой причине было принято решение нанять сотрудников людей с хорошим обонянием", - заявил представитель мэрии города Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

По его словам, после приема на работу будущие "воздушные сомелье" проходят специальные курсы повышения квалификации. В рабочее время им запрещается употреблять в пищу блюда с острыми приправами и пряностями, а также пользоваться косметикой и парфюмерией. Эти ограничения по словам чиновника, способствуют "более эффективному выявлению источников загрязнения".

Это уже не первая попытка властей усилить контроль за выбросами предприятий в атмосферу. Ранее Министерство охраны окружающей среды КНР обратилось к 20 городам с требованием объединить усилия в борьбе со смогом. Ожидается, что снижение уровня загрязнения в указанных городах позволит добиться среднегодового показателя концентрации опасных для здоровья мелких твердых частиц в Пекине до 60 микрограммов на кубический метр против нынешнего показателя в 73 микрограмма. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневная безопасная норма содержания в воздухе подобных веществ - не более 25 микрограммов на кубометр.

В Китае основными источниками мелких твердых частиц являются автотранспорт и угольные электростанции. Содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и в больших дозах могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости. По этой причине в конце 2013 года в Пекине был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, желтый, оранжевый и красный).

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