Комитет Госдумы поддержал законопроект об административном надзоре за наркодилерами

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вводит административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы гражданами с непогашенной судимостью за неоднократно совершенные преступления небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как пояснил глава комитета Василий Пискарев, "лица, освободившиеся из мест лишения свободы, неоднократно совершавшие преступления небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, должны быть адаптированы к нормальной жизни". "Государство в этом случае реализует две важные задачи: поможет однажды оступившимся встать на путь исправления, а также обеспечит гражданам более эффективный уровень общественной безопасности и порядка", - сказал парламентарий.

В частности, административный надзор за указанной категорией граждан может быть установлен только судебным решением на срок от одного до трех лет. Данная мера предполагает ограничение на посещение массовых мероприятий, выезд за пределы определенной территории, а также нахождение в некоторых общественных местах.

"Зачастую осужденные за употребление наркотиков впоследствии становятся наркосбытчиками, а это крайне опасно для общества, ведь руками таких людей наркозависимыми может стать большое число людей, - констатировал Пискарев. - Потому освободившиеся из мест лишения свободы должны оставаться в поле зрения правоохранительных органов".