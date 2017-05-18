СМИ сообщили о смерти старшего брата экс-президента Франции Франсуа Олланда

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Старший брат экс-президента Франции Франсуа Олланда Филипп скончался в возрасте 64 лет в больнице города Антиб на юге страны. Как утверждает местный интернет-портал Nice Matin, печальную новость им сообщил по телефону сам бывший глава государства.

"Мой брат был болен на протяжении нескольких месяцев, - приводит издание слова Олланда. - В понедельник вечером его госпитализировали в больницу в Антибе из-за развития онкологического заболевания. Я прибыл сюда 48 часов назад. Он скончался ночью (со среды на четверг)".

Согласно публикациям французских СМИ, подхвативших новость, Филипп Олланд вел непубличный образ жизни, довольствуясь карьерой джазового музыканта в экспериментальном жанре и успешно избегая объективов фотографов - в прессе нет ни одного его снимка. По информации журнала Closer, он выступал в составе исключительно "андерграундных" коллективов, а в 1970 году основал собственную группу Urban Sax. Кроме того, согласно сообщению, брат бывшего главы государства увлекался живописью.

До госпитализации он проживал в городе Канн в том же доме, что и его 94-летний отец Жорж Олланд. У Филиппа остался единственный сын Кевин, который ранее сообщал СМИ о госпитализации отца.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд выразил намерение лично заняться подготовкой похорон своего старшего брата. По версии издания, траурная церемония должна состояться во французской Ривьере в ближайшие дни. В то же время ни на официальной странице Олланда в Twitter, ни на других официальных источниках нет никакой информации о смерти брата бывшего президента.