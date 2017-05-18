Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ сообщили о смерти старшего брата экс-президента Франции Франсуа Олланда

Общество
18 мая, 15:45 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, мая. /ТАСС

Экс-президент Франции сообщил, что его старший брат 15 мая был госпитализирован из-за развития онкологического заболевания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Старший брат экс-президента Франции Франсуа Олланда Филипп скончался в возрасте 64 лет в больнице города Антиб на юге страны. Как утверждает местный интернет-портал Nice Matin, печальную новость им сообщил по телефону сам бывший глава государства.

"Мой брат был болен на протяжении нескольких месяцев, - приводит издание слова Олланда. - В понедельник вечером его госпитализировали в больницу в Антибе из-за развития онкологического заболевания. Я прибыл сюда 48 часов назад. Он скончался ночью (со среды на четверг)".

Согласно публикациям французских СМИ, подхвативших новость, Филипп Олланд вел непубличный образ жизни, довольствуясь карьерой джазового музыканта в экспериментальном жанре и успешно избегая объективов фотографов - в прессе нет ни одного его снимка. По информации журнала Closer, он выступал в составе исключительно "андерграундных" коллективов, а в 1970 году основал собственную группу Urban Sax. Кроме того, согласно сообщению, брат бывшего главы государства увлекался живописью.

До госпитализации он проживал в городе Канн в том же доме, что и его 94-летний отец Жорж Олланд. У Филиппа остался единственный сын Кевин, который ранее сообщал СМИ о госпитализации отца.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд выразил намерение лично заняться подготовкой похорон своего старшего брата. По версии издания, траурная церемония должна состояться во французской Ривьере в ближайшие дни. В то же время ни на официальной странице Олланда в Twitter, ни на других официальных источниках нет никакой информации о смерти брата бывшего президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Персоны
Олланд, Франсуа
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
5
ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама