Умер основатель Fox News Роджер Эйлс

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Основатель и бывший глава телеканала Fox News Роджер Эйлс умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на семью Эйлса.
Эйлс основал телеканал в 1996 году и бессменно возглавлял его до июля прошлого года.
Этот телеканал входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и выражает на американском телевидении взгляды консерваторов. Он считается главным конкурентом CNN.