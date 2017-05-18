Умер основатель Fox News Роджер Эйлс

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Основатель и бывший глава телеканала Fox News Роджер Эйлс умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на семью Эйлса.

Эйлс основал телеканал в 1996 году и бессменно возглавлял его до июля прошлого года.

Этот телеканал входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и выражает на американском телевидении взгляды консерваторов. Он считается главным конкурентом CNN.