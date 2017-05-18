ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ разместила на своем сайте памятку о действиях граждан в общении с коллекторами.
Об этом рассказал глава службы Дмитрий Аристов в рамках петербургского Международного юридического форума.
"Для того чтобы помочь гражданам в вопросе направления жалоб и обращений, раздел сайта "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" дополнен вкладкой "Что делать, если к Вам пришел коллектор или поступают письма, звонки, содержащие угрозы от коллекторов?". В нем содержится алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций", - пояснил он.
Аристов уточнил, что такая вкладка была создана в рамках концепции открытости федеральных органов исполнительной власти по данному направлению деятельности.
В начале этого года в РФ вступил в силу закон, ограничивающий деятельность коллекторов при взыскании задолженности. В частности, документ ограничивает количество звонков должнику, частоту личных встреч, а также возможности общения коллекторов с родственниками должника.