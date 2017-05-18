Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти заявляют, что им не дают отвечать на вопросы "Москвичей против сноса" в соцсетях

Общество
18 мая, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Руководитель департамента информационных технологий столицы подчеркнул, что власти "крайне заинтересованы" в том, чтобы ответить на вопросы москвичей о проекте реновации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группа в социальных сетях "Москвичи против сноса" заблокировала аккаунт департамента информационных технологий столицы у себя на странице и не дает возможности отвечать на вопросы горожан. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Артем Ермолаев.

"Мы крайне заинтересованы, чтобы отвечать на все вопросы, которые возникают. Именно поэтому мы очень внимательно смотрим, что происходит в соцсетях, что публикуется, стараемся очень оперативно реагировать. И происходит странное, мы находим проблемы, о которых пишут жители, пытаемся на них реагировать, а в некоторых группах нас блокируют. Например, в группе "Москвичи против сноса", - сказал Ермолаев.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
5
ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама