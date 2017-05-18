Власти заявляют, что им не дают отвечать на вопросы "Москвичей против сноса" в соцсетях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группа в социальных сетях "Москвичи против сноса" заблокировала аккаунт департамента информационных технологий столицы у себя на странице и не дает возможности отвечать на вопросы горожан. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Артем Ермолаев.

"Мы крайне заинтересованы, чтобы отвечать на все вопросы, которые возникают. Именно поэтому мы очень внимательно смотрим, что происходит в соцсетях, что публикуется, стараемся очень оперативно реагировать. И происходит странное, мы находим проблемы, о которых пишут жители, пытаемся на них реагировать, а в некоторых группах нас блокируют. Например, в группе "Москвичи против сноса", - сказал Ермолаев.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.