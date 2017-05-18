Детский медцентр Управделами принял на лечение детей из Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Детский медицинский центр Управления делами президента РФ сегодня принял на лечение и отдых более 60 детей из Сибири и Дальнего Востока. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, в Подмосковье приехали ребята из социально неблагополучных семей, дети-сироты, дети-инвалиды.

"В поликлинических подразделениях Детского медицинского центра всем нуждающимся детям проводится необходимый объем дополнительной диагностики исследований, а в санатории "Поляны" Детского медицинского центра проводится комплексная медицинская реабилитация, нацеленная не только на основное заболевание, а на весь комплекс соматических проблем, имеющихся у ребенка", - рассказала Крылова. Она уточнила, что "основное внимание медики уделяют профилактике и лечению заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и заболеваний центральной нервной системы".

По словам представителя Управделами, важной составляющей санаторного лечения станет психологическое сопровождение детей. "Психологическая помощь профессиональными психологами оказывается детям в течение всего периода пребывания в Детском медицинском центре, способствуя их быстрой адаптации к новым условиям и более эффективному лечению и отдыху", - отметила Крылова.

Она заверила, что персонал Детского медицинского центра уделит внимание и организации "диетического санаторного питания, увлекательного досуга, активного двигательного режима, игротерапии". Программа досуга составляется с учетом возраста и интересов ребят, которые будут участвовать в конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях и праздниках, играх, концертах, экскурсиях по Москве и Подмосковью.