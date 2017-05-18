"Китайская стена" вокруг Мурманского порта на 90% снизит распространение угольной пыли

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пылеветрозащитные экраны, разработанные китайскими компаниям, позволят на 90% снизить распространение угольной пыли при перегрузках в Мурманском морском торговом порту (ММТП). Об этом сообщил ТАСС гендиректор ММТП Александр Масько.

"Разработка направлена на минимизацию ущерба для жилой застройки в Мурманске. По нашему мнению, реализация позволит на 90% снизить возможные риски по распространения пыли за пределы порта", - сказал он.

По словам Масько, это новое направление в экологических проектах, первое подобное в России. Такие разработки используются в Китае, Японии и Канаде. Стоимость проекта составляет более 500 млн рублей.

Уже проведено математическое моделирование работы экранов, начата работа над проектной документацией, которая к концу лета должна быть закончена, "Затем планируем выйти на экологическую экспертизу, после положительного решения перейти к реализации".

Ранее сообщалось, что предпроектные исследования были проведены портом совместно с научно-технической компаний "Шанфэн" из КНР. Математическое моделирования параметров сооружения провел китайский НИИ техники ветрового управления.