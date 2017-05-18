За три дня в голосовании по реновации приняло участие 19% собственников квартир

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Собственник каждой пятой квартиры из домов, включенных в перечень по программе реновации жилфонда столицы, принял участие в голосовании. Об этом сообщил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

"Самая высокая активность собственников на голосовании по включению в программу реновации составила на сегодня 54% квартир дома. В среднем за три дня проголосовали 19% квартир в каждом доме, то есть каждая пятая квартира проголосовала", - сказал Ремчуков.

По его словам, всего на сегодняшний момент участие в голосовании приняли "более 64 тыс. квартир, верифицировано 60,259 тыс. квартир, или 18% от общего числа квартир в домах, включенных в список для голосования". Данные приведены на 04:00 18 мая.

В 4,127 тыс. домах две трети проголосовавших согласились с включением их дома в программу реновации, в 214 домах - менее половины проголосовавших сказали "да" программе реновации. В 39 домах собственники ни одной квартиры еще не приняли участие в голосовании.

Голосование жителей началось в "Активном гражданине" 14 мая, в 20:00 мск, в МФЦ - 15 мая, в 08:00 мск.

Жалобы не поступали

По словам руководителя департамента информационных технологий столицы Артема Ермолаева, самыми распространенными ошибками, из-за которых голос не проходил верификацию, стали недочеты в указании финансово-лицевого счета квартиры, паспортных данных и данных СНИЛС. "Мы отправляем уведомление, что из-за ошибок не можем учесть голос и предлагаем прийти и проголосовать в МФЦ", - отметил он.

Директор центров госуслуг города Москвы "Мои документы" Елена Громова, в свою очередь, рассказала, что с начала голосования по программе реновации каждый МФЦ ежедневно принимает в среднем по городу более 90 тыс. человек. "Это по всем вопросам, по этому вопросу (голосованию о включении в программу реновации - прим. ТАСС) идут 10% от общего числа. Но это очень большой поток. На сегодня нет ни одного МФЦ в районах (попавших в предварительный перечень для голосования - прим. ТАСС), куда бы люди не пришли с этим вопросом", - добавила она.

Как отметил председатель общественного штаба по контролю реализации программы реновации, член Общественной палаты Москвы Александр Козлов, на горячую линию штаба жалобы на ход голосования не поступали.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метрах.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.