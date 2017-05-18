Собянин подписал закон о гарантиях гражданам по программе реновации жилья

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Подписал городской закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации", - написал он.

Подписал городской закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 мая 2017 г.