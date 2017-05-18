"Капсула будущего" с посланиями жителей разных стран будет отправлена в Арктику на 25 лет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Электронные послания со всего мира запечатаны в капсулу, которая будет доставлена на хранение в российскую часть Арктики и вскрыта только через 25 лет. Презентация проекта, который поддержан Минприроды России, состоялась в Москве.

"Порядка 31,5 тысяч людей оставили свои послания, для себя, потомков, которые будут обнародованы через 25 лет. Все послания были загружены на флеш-карту, которую запечатали в контейнер. И передадим это министру Сергею Ефимовичу Донскому, чтобы он лично отвез это дело на мыс Баранова, где капсула будет лежать до 2042 года", - рассказал на пресс-конференции гендиректор IT-компании "КРОК" Борис Бобровников.

По его словам, трудно предсказать, что произойдет с флеш-картой в условиях вечной мерзлоты, поэтому компания сделала резервную копию, которая будет храниться в центре обработки данных в Москве и в Стамбуле также 25 лет.

Доставкой капсулы будет заниматься Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Послания будут храниться на научной базе "Мыс Бараново" на острове Большевиков архипелага Северная Земля.

"Через 25 лет узнаем, что там будет", - сказал глава Минприроды.

21 мая в России отмечается День полярника. 80 лет назад, 21 мая 1937 года была открыта первая дрейфующая полярная станция СП-1 под руководством Ивана Папанина. Полярники прошли 2,5 тысячи километров за 9 месяцев на дрейфующая льдине.