Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Капсула будущего" с посланиями жителей разных стран будет отправлена в Арктику на 25 лет

Общество
18 мая, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Резервная копия с электронными посланиями будет храниться в центре обработки данных в Москве и в Стамбуле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Электронные послания со всего мира запечатаны в капсулу, которая будет доставлена на хранение в российскую часть Арктики и вскрыта только через 25 лет. Презентация проекта, который поддержан Минприроды России, состоялась в Москве.

"Порядка 31,5 тысяч людей оставили свои послания, для себя, потомков, которые будут обнародованы через 25 лет. Все послания были загружены на флеш-карту, которую запечатали в контейнер. И передадим это министру Сергею Ефимовичу Донскому, чтобы он лично отвез это дело на мыс Баранова, где капсула будет лежать до 2042 года", - рассказал на пресс-конференции гендиректор IT-компании "КРОК" Борис Бобровников.

По его словам, трудно предсказать, что произойдет с флеш-картой в условиях вечной мерзлоты, поэтому компания сделала резервную копию, которая будет храниться в центре обработки данных в Москве и в Стамбуле также 25 лет.

Доставкой капсулы будет заниматься Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Послания будут храниться на научной базе "Мыс Бараново" на острове Большевиков архипелага Северная Земля.

"Через 25 лет узнаем, что там будет", - сказал глава Минприроды.

21 мая в России отмечается День полярника. 80 лет назад, 21 мая 1937 года была открыта первая дрейфующая полярная станция СП-1 под руководством Ивана Папанина. Полярники прошли 2,5 тысячи километров за 9 месяцев на дрейфующая льдине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
3
Украина возбудила дело против Сталина и Берии за депортацию крымских татар
4
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама