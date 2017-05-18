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Васильева выступила против возвращения начальной военной подготовки в школу

Общество
18 мая, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Глава Минобрнауки добавила, что знания, которые раньше дети получали на этих занятиях, можно получать вне школы

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Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выступила против возвращения начальной военной подготовки в школьную программу.

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"Вводить как обязательный предмет вряд ли стоит", - сказала Васильева на своей лекции "Армия и общество" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Однако, министр добавила, что знания, которые раньше дети получали на этих занятиях, можно получать вне школы. "Внеурочно юноши должны обязательно знакомиться со всем, что знали мы. В таком же объеме. И труд, и начальная подготовка дает те навыки, которые необходимы, особенно ребятам", - заключила Васильева.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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