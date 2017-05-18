Васильева выступила против возвращения начальной военной подготовки в школу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выступила против возвращения начальной военной подготовки в школьную программу.

"Вводить как обязательный предмет вряд ли стоит", - сказала Васильева на своей лекции "Армия и общество" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Однако, министр добавила, что знания, которые раньше дети получали на этих занятиях, можно получать вне школы. "Внеурочно юноши должны обязательно знакомиться со всем, что знали мы. В таком же объеме. И труд, и начальная подготовка дает те навыки, которые необходимы, особенно ребятам", - заключила Васильева.