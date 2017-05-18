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Путин утвердил план перехода на использование геоинформационных технологий РФ к 2020 г.

Общество
18 мая, 17:38 UTC+3

Согласно документу, правительству РФ необходимо обеспечить контроль за реализацией плана, а также представлять президенту доклад о ходе реализации плана один раз в полгода

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил план перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительству РФ необходимо обеспечить контроль за реализацией плана, а также представлять президенту доклад о ходе реализации плана один раз в полгода. Кроме того, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано до 1 октября 2018 года разработать и утвердить региональные планы перехода на использование отечественных геоинформационных технологий, предусмотрев их реализацию до 31 января 2020 года.

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