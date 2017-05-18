Ученый: частица мощей святителя Николая готова к доставке в Россию

РИМ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Все готово в Бари к уникальной операции по переправке в Россию частицы мощей святого Николая, насчитывающих более 1700 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор Института судебной медицины профессор Университета Бари Франческо Интрона, занимавшийся извлечением реликвии из крипты и подготовкой к путешествию, первому за более чем девять веков.

Именно 900 с лишнем лет назад - в 1087 году - мощи святого Николая, проповедовавшего в III-IV веках в Мирах Ликийских (нынешняя Турция) и уже тогда заслужившего славу Чудотворца, были перенесены по распоряжению Папы Римского Урбана II в город на Адриатическом побережье Италии.

Операция по извлечению мощей была уникальной

Как рассказал Интрона, лишь раз ученые видели достаточно хорошо сохранившийся скелет (где-то 80% костей и череп), - во время реставрации в 1953 году. "Тогда была реконструирована вся крипта (в воздвигнутой еще при Урбане в честь святого Николая базилике). И только тогда видели все останки. До 1953 года никто не знал, что находилось в крипте", - сказал профессор.

Он указал, что доступ к реликвии достаточно сложный, что делает операцию по извлечению частицы мощей уникальной.

"Крипта находится ниже уровня моря и сами мощи, перевезенные в Бари в XI веке, расположены под тремя каменными блоками, которые были уложены еще в то время. Между собой они сообщаются небольшими отверстиями, которые позволяют собирать святую жидкость, источаемую мощами. Этот ритуал осуществляется ежегодно 9 мая (в день Николы Вешнего по католическому календарю). Сдвигались блоки лишь в 1953 году, но потом были уложены на свои места", - уточнил ученый.

Именно через отверстия в блоках доставалась частица, которая будет привезена для поклонения в Россию. Известно, что это - левое девятое ребро. Многие отметили символичность выбора ребра, находящегося со стороны сердца, но решение, как рассказал Интронта, принималось на месте.

"Мы не знали, что именно мы сможем извлечь. Решение было принято на месте во время работ. Единственная возможность добраться до мощей - это эти отверстия диаметром 6 см. Для этого необходимо было использовать лапароскопическое оборудование, которое сейчас применяется в медицине", - сказал профессор.

В операции принимал участие профессиональный хирург. "При этом нужно было опуститься на достаточно большую глубину - почти метр, чего не бывает при рядовых лапароскопических операциях. Сначала при помощи микроскопической видеокамеры мы осмотрели все кости и выбрали ребро в надежде, что оно пройдет через отверстие, не претерпев повреждений. Это - самая большая по размеру реликвия, которую было возможно извлечь", - указал Интрона.

Наука и чудо

Ученый, который на протяжении 10 лет был приглашенным медиком в Ватикане, где в качестве патологоанатома занимался изучением тел святых при Конгрегации по канонизации, признался, что момент извлечения был очень эмоциональным.

"Мы внимательно проанализировали ребро, чтобы понять, нужно ли его дополнительно обрабатывать. Дело в том, что кости в некотором смысле - камни. Если покрывать их специальным клеем, то с одной стороны мы закрепляем их, но с другой лишаем вентиляции, которая необходима для сохранности", - рассказал профессор.

В итоге было принято решение, что ребро не должно подвергаться никакой обработке. "Наш элемент при всей хрупкости находится в хорошем состоянии", - констатировал Интрона.

По его словам, в пятницу или субботу ребро будет помещено в специальный доставленный из России ковчег, в котором и будет выставлено для поклонения верующих с 22 мая (день Николы Вешнего по православному календарю) в храме Христа Спасителя.

Не обошлось и без курьеза. Интрона рассказал, что в ходе операции на дне крипты была найдена золотая монета - пять золотых рублей 1888 года чеканки. "Предположительно, монета, представляющая, к слову, определенную ценность, попала туда случайно. Ее мог уронить, приклоняясь, русский паломник, но уже после 1953 года, когда крипта реставрировалась", - уточнил он.

На вопрос о том, есть ли научное объяснение тому, что мощи святого источают миро, профессор признался, что не является верующим и "профессионально занимается вверенными заданиями, оценивая ситуацию исключительно с точки зрения науки".

"Чудо ли мироточение мощей Святого Николая? Этот святой сделал множество чудес", - сказал ученый, отметив, что жители Бари, как и жители России, при возникновении проблем часто обращаются к Святому Николаю.